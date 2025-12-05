Дроны атаковали российские Красодарский край, Сызрань и Грозный: есть попадание в порт, НПЗ и башни 'Грозный-сити' (фото, видео)

В ночь на 5 декабря украинские беспилотники атаковали ключевые объекты в ряде регионов России: морской порт Темрюка в Краснодарском крае, НПЗ в Сызрани Самарской области и комплекс небоскребов в Грозном. В результате ударов возникли пожары и повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщают РосСМИ, паблики и оперштаб регионов.

Атака на порт Темрюка

Первоначально в российских Telegram-каналах появились сообщения об ударе БпЛА по Темрюкскому морскому торговому порту в Краснодарском крае - стратегическом хабе в Азовском море на Таманском полуострове. Порт обрабатывает генеральные, навалочные (включая зерно и инертные грузы), наливные грузы, в том числе сжиженный углеводородный газ (СУГ) и нефть, а также предоставляет аренду складов.

Позже выяснилось, что поражены резервуары с топливом, что привело к пожару. Оперштаб Краснодарского края подтвердил повреждение портовой инфраструктуры и возгорание, которое тушили 8 единиц техники. "Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание", - заявили в штабе.

Анализ видео очевидцев от паблика Astra показал, что кадры сняты с трассы Темрюк – ст. Голубицкая, в 4 км от порта. По выводам экспертов, горит газовый терминал.

Удар по НПЗ в Сызрани

В ту же ночь дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области. Местные жители сообщили о взрывах и пожаре, видео которого распространили российские паблики. По их данным, объект – ключевой для региона – пострадал от БПЛА, что привело к возгоранию.

Взрыв в Грозном

В столице Чечни в комплексе небоскребов "Грозный-Сити" произошел мощный взрыв, разрушивший фасад нескольких этажей. По информации оппозиционного чеченского проекта NIYSO и паблика Astra, в здании расположены Совет безопасности Чечни, Счетная палата и избирком. Жители предполагают удар дроном, но официальных комментариев от местных властей пока нет.

