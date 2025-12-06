Минобороны расширило список отсрочок, которые можно оформить онлайн: о которых идет речь

Теперь военнообязанные, у которых родитель имеет инвалидность I или II группы, могут оформить отсрочку полностью онлайн без справок, очередей и визитов в ТЦК. Процесс автоматизирован и занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Чтобы сделать это, откройте приложение Резерв+, подайте запрос на отсрочку, система автоматически проверит данные в государственных реестрах, и если основания подтверждены, отсрочка предоставляется мгновенно, а информация появляется в электронном военно-учетном документе. Об этом сообщает mukachevo.net.

Услуга работает только при условии, что вы единственный совершеннолетний ребенок в семье, и есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние братья или сестры или оба родителя, онлайн-запрос недоступен.

Для автоматического подтверждения требуются актуальные данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда, точные сведения о составе семьи в ДРАЦС, а также указанный РНОКПП отца или матери с инвалидностью в свидетельстве о рождении. Если данные устарели, сначала обновите их в соответствующих реестрах, затем подавайте запрос.

Отсрочка будет автоматически продолжаться, это предусмотрено новым порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.

В Резерв+ уже доступны 11 типов онлайн-отсрочок для лиц с инвалидностью, временно непригодных, родителей детей с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетних I–II группы, тех, у кого жена или муж имеет инвалидность I–II группы, родителей с инвалидностью I–II группы, военных с ребенком, многодетных родителей троих и более детей в одном браке, один преподавателей высшего и профобразования.

