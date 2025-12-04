В Україні впала ціна на популярний овоч: скільки коштує

На поточному тижні українські виробники продають цибулю за 3–8 грн/кг — це в середньому на 22 % дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня. Причиною падіння цін стало різке зростання пропозиції цибулі середньої та низької якості на тлі помітного послаблення попиту.

"Затяжні дощі під час збирання врожаю суттєво погіршили його якість, через що значна частина продукції не підходить для тривалого зберігання, — зазначають експерти. — Фермери намагаються якнайшвидше позбутися такої цибулі, тому активно знижують відпускні ціни". Про це пише EastFruit.

Водночас цибуля високої якості майже не з’являється на ринку: аграрії воліють тримати її в сховищах, чекаючи на кращі ціни.

Наразі цибуля в Україні коштує в середньому на 68 % дешевше, ніж на початку грудня 2024 року.

