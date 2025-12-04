Чи отримають військові 13 зарплату у 2025 році

Наприкінці року в багатьох компаніях традиційно обговорюють "13-ту зарплату" — додаткову премію, яку часто виплачують працівникам. Чи можуть військовослужбовці в Україні розраховувати на подібну виплату у 2025 році? Розбираємося в деталях.

"13-та зарплата" — це не юридичний термін, а просто побутова назва для річної премії, яку роботодавці призначають на власний розсуд. В Україні законодавство не зобов’язує компанії до таких виплат: вони можуть бути передбачені колективним договором, внутрішніми правилами оплати праці чи індивідуальним трудовим контрактом. Про це пише Факти.

Кодекс законів про працю (стаття 97) та Закон "Про оплату праці" (стаття 15) дозволяють роботодавцям встановлювати додаткові заохочення — премії, бонуси чи надбавки, — але не роблять їх обов’язковими. Якщо в документах компанії такого не прописано, відсутність премії не є порушенням.

Військова юристка Анастасія Володенкова пояснює, що для ЗСУ аналогом "13-ї зарплати" є матеріальна допомога на оздоровлення — щорічна виплата, гарантована законодавством усім військовослужбовцям (офіцерам, рядовим, сержантам та старшинам), крім строковиків. Її розмір залежить від індивідуального грошового забезпечення бійця.

Отримати оздоровчі можуть ті, хто набув права на щорічну основну відпустку. За словами Володенкової, це по суті відпускні для цивільних: достатньо подати рапорт командиру в будь-який день року. Важливий нюанс — виплату можна оформити незалежно від фактичного виходу у відпустку; ці процеси не пов’язані.

Після подання рапорту кошти перераховує Департамент фінансів до частини, а звідти — на картку бійця як окреме нарахування поряд із грошовим забезпеченням. Точних строків у законі немає, але зазвичай виплати надходять без значних затримок — на відміну від інших видів допомоги, які часто видають наприкінці року.

Таким чином, кожен військовий із правом на оздоровчі фактично отримує додаткову "13-ту" зарплату, підкреслює Анастасія Володенкова.

