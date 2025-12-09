Як отримати військову пенсію в Україні та який потрібен стаж

Військовослужбовці після завершення служби мають гарантоване державою право на військову пенсію, яка регулюється спеціальним законодавством — Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб".

Хто має право на військову пенсію

Пенсію отримують кадрові військовослужбовці, строковики та прирівняні категорії після офіційного звільнення. До них належать працівники Нацполіції, Служби судової охорони, Держспецзв’язку, цивільного захисту та інших силових структур. Оформлення можливе лише після припинення служби.

Необхідна вислуга років

Міноборони встановлює чіткі критерії. Пенсія за вислугу призначається незалежно від віку за 25 календарних років служби на день звільнення. Альтернатива — змішаний стаж: 45 років віку, 25 років загального страхового стажу, з яких щонайменше 12,5 років — військова служба чи в органах правопорядку. Для звільнених у 45 років через реформування ЗСУ достатньо 20 років вислуги.

Максимальний розмір та інші види пенсій

Військова пенсія не перевищує 70% грошового забезпечення. Окрім вислуги, можлива пенсія по інвалідності (якщо отримана на службі), у зв’язку з втратою годувальника чи для дітей загиблих/зниклих безвісти (не нижче 30% забезпечення). Ветерани бойових дій отримують надбавку 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Як оформити: два шляхи

Процедура залежить від статусу. До Пенсійного фонду України (ПФУ) звертаються строковики, прирівняні особи, члени сімей загиблого (якщо пенсія вже призначалася), військові з інвалідністю від 24 лютого до 25 березня 2022 року чи ті, хто оформлює дострокову пенсію за віком. Подати можна особисто в сервісному центрі чи онлайн через портал ПФУ.

Через уповноважений орган (ТЦК СП чи структурний підрозділ відомства) — контрактники (офіцери, сержанти, рядові), звільнені з СБУ, МВС тощо, а також сім’ї, якщо пенсія годувальнику не призначалася. Відомство збирає документи про вислугу та забезпечення, передає до ПФУ — самостійно звертатися не потрібно.

При поверненні на службу пенсія призупиняється, а після остаточного звільнення перераховується з урахуванням нової вислуги.

