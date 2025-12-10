Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирне врегулювання для України зараз ближче, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. "Ми досить близькі до угоди".

Про це він сказав під час виступу в Гельсінкі 9 грудня, пише Bloomberg. За його словами, переговори ведуться навколо трьох окремих документів. Перший — рамковий план із 20 пунктів, який обговорювали європейські лідери. Другий стосується гарантій безпеки для України та розробляється спільно з адміністрацією президента США Дональда Трампа, українською стороною та європейськими безпековими структурами. Третій документ фокусується на повоєнному відновленні країни.

Стубб зазначив, що попередня версія рамкової угоди мала 28 пунктів, але деякі пропозиції щодо європейської безпеки були "абсолютно неприйнятними" для Фінляндії. Наразі переговори перейшли на етап, де умови виглядають більш прийнятними.

На тому ж заході колишній генсек НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг наголосив: шлях до миру — у зміні розрахунків Кремля. Лише надмірно висока ціна для Росії може змусити Володимира Путіна піти на поступки.

Ця заява пролунала на тлі активізації дипломатії: Трамп нещодавно хизувався "мирним планом", а Зеленський у Брюсселі та Лондоні координував позиції з партнерами. Переговори ускладнені, але європейські лідери бачать "вікно можливостей" для компромісу.

Нагадаємо, гра Дональда Трампа в "мирні плани" допомагає йому уникати необхідної допомоги Україні.

