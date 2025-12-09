Надійний та економічний: названо найпопулярніший автомобіль у світі

Продажі Tesla Model Y у 2025 році продовжують падати, тоді як компактний кросовер Toyota RAV4 упевнено очолив глобальний рейтинг бестселерів. З січня по жовтень RAV4 реалізували на 0,6% більше, ніж торік, тоді як Model Y втратила 12,7% популярності.

Для Tesla це не критичний удар — їхня флагманська модель усе ще тримається в топ-3, поступаючись лише RAV4 та Toyota Corolla (яка просіла на 8,1%). Про це пише Focus2Move.

Далі в рейтингу йде американський фаворит Ford F-Series, а топ-5 замикає Honda CR-V. Загалом глобальні продажі авто за 10 місяців сягнули 73,09 млн одиниць, з ростом EV-сегменту на 16,2% (частка — 16%).

Топ-10 найпопулярніших моделей світу за 10 місяців 2025 (Focus2Move):

Toyota RAV4 (+0,6%) Toyota Corolla (-8,1%) Tesla Model Y (-12,7%) Ford F-Series (+10,7%) Honda CR-V Chevrolet Silverado Hyundai Tucson Toyota Camry (+9,7%) Toyota Hilux (+0,3%) Kia Sportage (-0,5%)

Фахівці відзначають: традиційні бензинові та дизельні моделі домінують у топ-50, але електромобілі стабільно набирають обертів. Особливо помітний підйом китайських брендів — електричний хетчбек Geely Xingyuan стрибнув на 2289 позицій і посів 14-те місце, демонструючи буму EV з Китаю.

