Якою буде пенсія з 39 роками стажу: відповідь ПФУ
В Україні чим довший страховий стаж — тим вища пенсія та раніше можна вийти на відпочинок. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 32 роки стажу, тому люди з 39–40 роками досвіду можуть оформити виплати одразу після дня народження.
Про це повідомляє ПФУ.
Як розраховується розмір пенсії
Формула проста:
Пенсія = середня зарплата за три останні роки × коефіцієнт страхового стажу
Коефіцієнт стажу:
- 39 років → 0,39
- 40 років → 0,40
Ось як це виглядає на практиці (з урахуванням середньої зарплати по країні 22 336 грн та мінімальної зарплати 8 000 грн):
- Людина з 39 роками стажу при мінімальній зарплаті отримуватиме 3 120 гривень на місяць, а при середній зарплаті по країні — 8 711 гривень.
- Людина з 40 роками стажу при мінімальній зарплаті матиме 3 200 гривень, а при середній зарплаті — 8 934 гривні.
Тобто за середньої зарплати по Україні людина з 40 роками стажу отримуватиме майже 9 тисяч гривень — це одна з найвищих "базових" пенсій без додаткових надбавок.
Надбавка за "понаднормовий" стаж
Окрім основної формули, держава доплачує за кожен рік понад встановлену норму:
- Для жінок — понад 30 років
- Для чоловіків — понад 35 років
За кожен такий рік додається 1 % від мінімальної пенсії за віком (станом на 2025 рік це приблизно 23–24 грн на місяць за рік перестажу).
Особливо вигідно це працює для пенсіонерів, яким виплати призначено до 1 жовтня 2011 року — у цьому випадку надбавку нараховують за кожен рік понад 20 (для жінок) або 25 (для чоловіків), причому кількість таких років не обмежена.
Отже, якщо у вас 39–40 років стажу і середня або вища зарплата за кар’єру — пенсія буде суттєво вищою за середню по країні. А поєднання великого стажу з доплатою за понаднормові роки робить такі виплати одними з найпривабливіших в українській пенсійній системі.
