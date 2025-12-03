Якою буде пенсія з 39 роками стажу: відповідь ПФУ

В Україні чим довший страховий стаж — тим вища пенсія та раніше можна вийти на відпочинок. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 32 роки стажу, тому люди з 39–40 роками досвіду можуть оформити виплати одразу після дня народження.

Про це повідомляє ПФУ.

Як розраховується розмір пенсії

Формула проста:

Пенсія = середня зарплата за три останні роки × коефіцієнт страхового стажу

Коефіцієнт стажу:

39 років → 0,39

40 років → 0,40

Ось як це виглядає на практиці (з урахуванням середньої зарплати по країні 22 336 грн та мінімальної зарплати 8 000 грн):

Людина з 39 роками стажу при мінімальній зарплаті отримуватиме 3 120 гривень на місяць, а при середній зарплаті по країні — 8 711 гривень.

Людина з 40 роками стажу при мінімальній зарплаті матиме 3 200 гривень, а при середній зарплаті — 8 934 гривні.

Тобто за середньої зарплати по Україні людина з 40 роками стажу отримуватиме майже 9 тисяч гривень — це одна з найвищих "базових" пенсій без додаткових надбавок.

Надбавка за "понаднормовий" стаж

Окрім основної формули, держава доплачує за кожен рік понад встановлену норму:

Для жінок — понад 30 років

Для чоловіків — понад 35 років

За кожен такий рік додається 1 % від мінімальної пенсії за віком (станом на 2025 рік це приблизно 23–24 грн на місяць за рік перестажу).

Особливо вигідно це працює для пенсіонерів, яким виплати призначено до 1 жовтня 2011 року — у цьому випадку надбавку нараховують за кожен рік понад 20 (для жінок) або 25 (для чоловіків), причому кількість таких років не обмежена.

Отже, якщо у вас 39–40 років стажу і середня або вища зарплата за кар’єру — пенсія буде суттєво вищою за середню по країні. А поєднання великого стажу з доплатою за понаднормові роки робить такі виплати одними з найпривабливіших в українській пенсійній системі.

