Компромісного варіанту знайдено не було: Ушаков про переговори російської та американської сторони щодо завершення війни в Україні

За підсумками переговорів команди Дональда Трампа з Кремлем помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісного варіанту завершення війни в Україні поки не вироблено."Компромісного варіанту поки що не знайдено. Деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх треба детально обговорювати. Ряд запропонованих формулювань нам категорично не підходять".

Про це повідомили російські державні пропагандистські ЗМІ, пресконференція Ушакова. Зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером тривала майже 5 годин. Юрій Ушаков, який також брав участь у переговорах, зазначив, що сторони обговорювали "суттєвий зміст американських пропозицій", а не конкретні формулювання майбутньої угоди.

Росія отримала від американської сторони початковий "мирний план" на 27 пунктів, а також ще чотири додаткові документи. Зміст цих матеріалів Ушаков розкривати відмовився.

Він визнав, що Москва висловила "критичне і навіть різко негативне" ставлення до низки американських ідей, водночас заявивши, що з окремими пунктами російська сторона готова погодитися.

Найскладнішим Ушаков назвав територіальне питання — воно, за його словами, є ключовим як для Росії, так і для США.

Окремо згадувалися "величезні перспективи економічного співробітництва" між двома країнами.

Щодо можливої особистої зустрічі Путіна і Трампа, Ушаков заявив, що її наразі не планують.

"Все залежатиме від того, наскільки просунеться процес врегулювання", — підсумував помічник російського лідера.

