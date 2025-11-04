Не плутати із сатанинським: у Карпатах помітили гриб з червоною ніжкою (фото)

У Карпатах зараз з’явилося багато грибів, які легко сплутати із сатанинським грибом через схожість у зовнішньому вигляді: червона ніжка і сірувато-коричнева шапка. Йдеться про боровик красивоніжковий, або боровик несправжній (Caloboletus calopus).

Цей гриб неїстівний. Його можна знайти не лише в Карпатах, а й на Поліссі та в лівобережному Лісостепу.

У красивоніжкового боровика під шапкою м’якоть білувато-жовтого кольору, яка на зрізі швидко синіє. Деякі грибники називають його умовно їстівним, проте гриб має виразно гіркий смак, що не зникає навіть після тривалої термообробки.

Сатанинський гриб після зрізу спочатку червоніє, а потім синіє. До того ж він занесений до четвертого видання Червоної книги України, тому збирати його заборонено.

Поряд з ним у лісах трапляється також боровик гіркий. У нього світло-сіра шапка, жовта м’якоть, що синіє на зрізі, а ніжка — жовта у верхній частині та червонувата ближче до основи, часто з характерною сіточкою. Цей гриб, як і красивоніжковий боровик, теж не придатний для вживання.

