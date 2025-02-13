Как долго следует хранить квитанции за коммуналку, чтобы избежать двойной оплаты

Юристы советуют сохранять квитанции об уплате за коммунальные услуги, чтобы избежать повторных платежей. Сколько времени их стоит держать и в каких случаях они могут пригодиться - узнавайте далее.

Иногда у потребителей возникают разногласия с поставщиками коммунальных услуг или управляющими компаниями. Чтобы иметь преимущество в решении таких конфликтов, следует сохранять платежные квитанции, ведь они могут служить весомыми доказательствами в суде, сообщает UAportal со ссылкой на сайт "На пенсии".

Платежные квитанции могут понадобиться в таких ситуациях:

сбой в базе данных, из-за которого информация об оплате потеряна или восстановлена некорректно;

изменение тарифов или другие факторы, приведшие к неточностям в расчетах;

ошибки сотрудников компаний, которые предоставляют коммунальные услуги.

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Также электронные квитанции могут быть использованы в суде, если оплата производилась через банк. Однако в случае возникновения споров стоит обратиться в банк, чтобы получить выписку в печатном формате с официальной подписью и печатью финансового учреждения.

Как долго следует хранить квитанции

Четких требований по сроку хранения квитанций за коммунальные услуги в нормативных актах нет. Однако юристы советуют хранить их не менее пяти лет, ведь срок исковой давности в таких случаях составляет три года, а поставщики услуг могут затягивать рассмотрение дела.

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