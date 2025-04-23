В Сумской области зафиксировали невероятное полярное сияние (фото)

Жители Сумщины имели возможность наблюдать поразительное явление — полярное сияние, окрасившее ночное небо в зеленые и лиловые оттенки. Необычное природное явление наблюдалось вечером 21 апреля.

Фото волшебного ночного неба обнародовал Сумской областной центр по гидрометеорологии на следующий день, 22 апреля.

Специалистка метеостанции в Конотопе Анастасия Братуха зафиксировала момент, когда небосклон засиял яркими лиловыми красками.

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Полярное сияние – это результат повышенной солнечной активности. После солнечной вспышки в космос выбрасывается поток заряженных частиц, достигающий Земли. Хотя магнитное поле планеты защищает нас от большинства из них, часть все же проникает в атмосферу, возбуждая атомы газов – именно это создает яркое свечение.

Сияние обычно возникает на высоте 60–100 км над поверхностью Земли и наблюдается преимущественно в полярных широтах.

В ближайший год подобные явления могут встречаться чаще из-за роста солнечной активности. Впрочем, специалисты подчеркивают: полярное сияние вряд ли станет обычным явлением для Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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