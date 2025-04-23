Пенсия по возрасту или инвалидности: какую выплату выгоднее выбрать в 2025 году

Часть украинцев могут увеличить размер своей пенсии, изменив ее вид. Когда стоит воспользоваться такой возможностью и как правильно осуществить переход на другой тип пенсионных начислений – узнайте ниже.

Изменение пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности может стать финансово выгодным при наличии дополнительного страхового стажа. Тем не менее, если такого стажа недостаточно, лучше оставаться на пенсии по возрасту, сообщает UAportal со ссылкой на издание "На пенсии".

Впрочем, если после получения пенсии по инвалидности человек проработал не менее двух лет, при переходе на пенсию по возрасту Пенсионный фонд учтет обновленный показатель средней зарплаты – за три года, предшествовавших переходу.

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Стоит отметить, что во всех других случаях будет использован старый коэффициент заработной платы, который принимали во внимание при начислении предыдущей пенсии.

Какие факторы следует учесть перед переходом на пенсию по инвалидности

Планируя переход с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности, следует учитывать группу инвалидности и дату ее установления. В некоторых случаях такой шаг может быть финансово целесообразным.

Однако для лиц с инвалидностью III группы размер выплат составляет лишь 50% от возрастной пенсии, поэтому в большинстве ситуаций изменение вида пенсии будет невыгодным.

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