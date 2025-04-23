Пенсія за віком чи інвалідністю: яку виплату вигідніше обрати у 2025 році

Частина українців можуть збільшити розмір своєї пенсії, змінивши її вид. Коли варто скористатися такою можливістю та як правильно здійснити перехід на інший тип пенсійних нарахувань – дізнайтеся нижче.

Зміна пенсії за віком на пенсію по інвалідності може стати фінансово вигідною за наявності додаткового страхового стажу. Проте, якщо такого стажу недостатньо, краще залишатися на пенсії за віком, повідомляє UAportal з посиланням на видання "На пенсії".

Втім, якщо після отримання пенсії по інвалідності людина пропрацювала щонайменше два роки, при переході на пенсію за віком Пенсійний фонд врахує оновлений показник середньої зарплати – за три роки, що передували переходу.

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Варто зазначити, що в усіх інших випадках буде використано старий коефіцієнт заробітної плати, який брали до уваги під час нарахування попередньої пенсії.

Які фактори слід врахувати перед переходом на пенсію по інвалідності

Плануючи перехід з пенсії за віком на пенсію по інвалідності, слід враховувати групу інвалідності та дату її встановлення. У деяких випадках такий крок може бути фінансово доцільним.

Проте для осіб з інвалідністю III групи розмір виплат становить лише 50% від вікової пенсії, тому в більшості ситуацій зміна виду пенсії буде невигідною.

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