Украина готова вести переговоры, но не сдаваться - Свириденко о встрече в Лондоне

Украина настаивает на четких гарантиях безопасности в случае отсутствия членства в НАТО, чтобы сделать невозможным предстоящую агрессию со стороны России. Украина никогда не признает аннексии Крыма и не согласится ни на одно соглашение, которое закрепит статус замороженного конфликта под видом мира. Она подчеркнула: Киев готов к переговорам, однако уступать принципы не будет.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко. "Мы подтверждаем нашу четкую позицию: Украина готова говорить, но не капитулировать. Никакая договоренность не должна предоставлять России предпосылок для перегруппировки сил и возвращения к еще более жестоким действиям. Полное прекращение огня — на суше, в воздухе и на море — ключевое условие", — подчеркнула министерша.

По ее словам, в случае временного прекращения боевых действий Россией Украина будет действовать зеркально. Однако украинское общество не примет фальшивый мир, который зафиксирует войну в замороженном формате.

"Наш народ не воспримет фиктивный мир. Мы не признаем оккупацию Крыма. Если же членство в НАТО пока не будет предоставлено, нам нужны гарантии безопасности — мощные и действенные, которые обеспечат стабильность и сделают невозможным новую агрессию", — отметила Свириденко.

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В то же время, по информации The Washington Post, на предварительных консультациях в Париже США якобы представили план, предусматривающий признание Крыма российским и заморозку линии фронта — в обмен на прекращение огня и постепенное упразднение санкций.

Однако официальные переговоры на высоком уровне по этому поводу были отложены. Вместо этого обсуждение продолжат представители внешнеполитических ведомств пяти стран - Украины, Великобритании, США, Франции и Германии. Украинскую сторону представит замминистра иностранных дел Андрей Сибига, который в Лондоне встретится со своим британским коллегой Дэвидом Ламми.

Напомним, генсек НАТО заявил, что вступление Украины в НАТО необратимо, однако есть нюанс.

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