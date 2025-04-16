Генсек НАТО заявив, що вступ України до НАТО є незворотнім, проте є нюанс

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу залишається незмінним стратегічним курсом, однак це питання не стане частиною жодної можливої мирної угоди з Росією. Рішення, ухвалене під час Вашингтонського саміту в 2024 році, залишається чинним, а саме — шлях України до членства в НАТО є незворотнім.

Рютте підкреслив, що ця позиція не підлягає перегляду, попри війну. За його словами, коли було заявлено, що Україна в майбутньому стане частиною Альянсу, мова ніколи не йшла про включення цього пункту в будь-які мирні домовленості з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна".

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Водночас Генсек наголосив, що метою міжнародної спільноти є не нова "заморозка" війни, як це вже траплялося в минулому, а досягнення повноцінного та стабільного миру. За словами Рютте, зусилля США та союзників спрямовані на те, щоб Україна отримала не чергову тимчасову паузу, подібну до Мінських угод, а справжнє припинення вогню та довготривалу мирну угоду.

Нагадаємо, після оголошення перемир’я біженці з України ймовірно втратять правовий статус у ЄС.

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