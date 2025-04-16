Генсек НАТО заявил, что вступление Украины в НАТО необратимо, однако есть нюанс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс остается неизменным стратегическим курсом, однако этот вопрос не станет частью возможного мирного соглашения с Россией. Решение, принятое во время Вашингтонского саммита в 2024 году, остается действующим, а именно путь Украины к членству в НАТО необратим.

Рютте подчеркнул, что эта позиция не подлежит пересмотру, несмотря на войну. По его словам, когда было заявлено, что Украина в будущем станет частью Альянса, речь никогда не шла о включении этого пункта в какие-либо мирные договоренности с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мы-Украина".

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В то же время, Генсек подчеркнул, что целью международного сообщества является не новая "заморозка" войны, как это уже случалось в прошлом, а достижение полноценного и стабильного мира. По словам Рютте, усилия США и союзников направлены на то, чтобы Украина получила не очередную временную паузу, подобную Минским соглашениям, а настоящее прекращение огня и долгосрочное мирное соглашение.

Напомним, после объявления перемирия беженцы из Украины, вероятно, потеряют правовой статус в ЕС.

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