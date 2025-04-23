Какие тарифы на электроэнергию для бизнеса действуют в 2025 году

С апреля 2025 года в Украине введены обновленные тарифы на электроэнергию для предприятий. Итоговая цена электроэнергии для бизнес-клиентов состоит из нескольких основных компонентов.

Цена электроэнергии для коммерческих потребителей включает в себя плату за услуги по передаче и распределению, рыночную стоимость электроэнергии, а также налог на добавленную стоимость. Об этом пишет "24 Канал".

Тариф на передачу электроэнергии:

Для большинства потребителей действует ставка, утвержденная НЭК "Укрэнерго", в размере 686,23 грн за МВт*ч (без учета НДС).

Предприятия, работающие в сфере "зеленой" электрометаллургии, платят сниженную стоимость - 359,55 грн за МВт*ч (также без НДС).

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Стоимость услуг по распределению электроэнергии определяется оператором системы распределения (ОСР) и зависит от класса напряжения:

Для потребителей первого класса (высокое напряжение) устанавливается более низкий тариф. для второго класса (низкое напряжение) действует повышенный тариф.

Рыночная стоимость электроэнергии определяется соотношением спроса и предложения, сезонными изменениями и другими экономическими факторами. Из-за возможных колебаний цены бизнесу стоит учитывать эти изменения при бюджетировании.

Стоит подчеркнуть, что поскольку государство не предоставляет прямых субсидий для бизнеса, все расходы компании покрывают за свой счет. Поставщики электроэнергии и операторы распределения, как правило, заблаговременно информируют о возможных изменениях тарифов, поэтому предприятиям следует поддерживать регулярный контакт со своими энергопоставщиками.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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