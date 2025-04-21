Скільки коштуватиме світло та газ з 1 травня: українцям назвали тарифи

З 1 травня тарифи на електроенергію та природний газ в Україні залишаться без змін. Вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме 4,32 гривні, а ціна за кубометр газу – 7,96 гривні.

Як повідомляє OBOZ.UA, прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні зазначив, що в уряді наразі не ведеться жодних обговорень щодо зміни тарифів. За його словами, підвищення цін найближчим часом не планується.

Відповідно до постанови Кабміну №632 від 31 травня 2024 року, тариф на електроенергію залишатиметься на рівні 4,32 грн за кВт*год до кінця квітня. У цьому ж документі зазначено, що з 1 травня буде скасовано пільговий тариф для споживачів із електроопаленням. Наразі така категорія сплачує 2,64 грн за кВт*год у межах до 2000 кВт*год на місяць, а після перевищення цього обсягу застосовується повна ставка.

Дію постанови про фіксовану ціну на природний газ було продовжено до 31 жовтня 2025 року, хоча раніше вона мала втратити чинність наприкінці квітня цього року. Згідно з рішенням, "Нафтогаз" постачатиме газ для побутових споживачів за тарифом 7,96 грн за кубометр.

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Зміни було затверджено постановою Кабінету Міністрів №356-2025-п. Як зазначається в огляді "ГазПравди", на ринку газу для побутових споживачів, як і раніше, працює дев’ять постачальників. П’ятеро з них пропонують як річні фіксовані тарифи, так і щомісячні змінні. Інші чотири компанії надають лише річні цінові пропозиції. Вартість газу за річними контрактами для населення варіюється від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, тоді як місячна (ринкова) ціна знаходиться в діапазоні від 8,46 до 20,99 грн за куб. м.

У 2025 році ціна на газ для побутових споживачів залишиться незмінною. Таку інформацію підтвердили одразу кілька джерел в урядових колах. Зміна тарифу наразі неможлива через діюче законодавство, яке не передбачає можливості його перегляду. "Якщо навіть у нас воєнний стан закінчується найближчими місяцями, в законі прописана заборона на підвищення тарифу ще впродовж пів року. Не буде підвищення вже цього року. Ну хіба дуже сильно натиснуть партнери, але це майже виключено", – пояснив співрозмовник в уряді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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