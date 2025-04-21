Сколько будет стоить свет и газ с 1 мая: украинцам назвали тарифы

С 1 мая тарифы на электроэнергию и природный газ в Украине останутся без изменений. Стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит 4,32 гривны, а цена за кубометр газа – 7,96 гривны.

Как сообщает OBOZ.UA, премьер-министр Денис Шмыгаль накануне отметил, что в правительстве пока не ведется никаких обсуждений по изменению тарифов. По его словам, повышение цен в ближайшее время не планируется.

Согласно постановлению Кабмина №632 от 31 мая 2024 года, тариф на электроэнергию будет оставаться на уровне 4,32 грн за кВт*ч до конца апреля. В этом же документе указано, что с 1 мая будет отменен льготный тариф для потребителей с электроотоплением. Сейчас такая категория платит 2,64 грн за кВт*ч в пределах до 2000 кВт*ч в месяц, а после превышения этого объема применяется полная ставка.

Действие постановления о фиксированной цене на природный газ было продлено до 31 октября 2025 года, хотя ранее оно должно было утратить силу в конце апреля этого года. Согласно решению, "Нафтогаз" будет поставлять газ для бытовых потребителей по тарифу 7,96 грн за кубометр.

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Изменения были утверждены постановлением Кабинета Министров №356-2025-п. Как отмечается в обзоре "ГазПравды", на рынке газа для бытовых потребителей по-прежнему работает девять поставщиков. Пятеро из них предлагают как годовые фиксированные тарифы, так и ежемесячные переменные. Остальные четыре компании предоставляют только годовые ценовые предложения. Стоимость газа по годовым контрактам для населения варьируется от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, тогда как месячная (рыночная) цена находится в диапазоне от 8,46 до 20,99 грн за куб. м.

В 2025 году цена на газ для бытовых потребителей останется неизменной. Такую информацию подтвердили сразу несколько источников в правительственных кругах. Изменение тарифа пока невозможно из-за действующего законодательства, которое не предусматривает возможности его пересмотра. "Если даже у нас военное положение заканчивается в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет на повышение тарифа еще в течение полугода. Не будет повышения уже в этом году. Ну разве очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено", – пояснил собеседник в правительстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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