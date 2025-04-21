Резкий рост стоимости земли в Украине: сколько теперь стоит гектар

В Украине резко выросла стоимость сельскохозяйственных земель. В апреле 2025 года средняя цена за гектар достигла 86 655 грн – это на 32 023 грн больше, чем в марте. Более того, именно апрельская цена стала самой высокой с начала года, тогда как в марте земля стоила меньше – в среднем 54 632 грн за гектар.

Такие данные приводит Опендатабот. По их информации, объемы продаж земли значительно сократились. В апреле 2025 года было реализовано только 12 978 гектаров, что почти на 12 000 гектаров меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Наименьший объем продаж сельхозземель в 2025 году в Украине зафиксировали в январе – тогда продали 10346 гектаров. А рекордные объемы были в феврале, когда заключили сделки на 27555 гектаров.

Где земля самая дорогая в Украине

Стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли существенно отличается в зависимости от региона – средние цены варьируются от 34562 до 358305 гривен. То есть один гектар в самой дорогой области стоит больше десяти гектаров в самой дешевой.

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Самая высокая цена за гектар зафиксирована в Днепропетровской области – в среднем 358 305 грн. Высокие показатели также имеют:

Ивано-Франковская область - 172 336 грн;

Тернопольская область - 162 417 грн.

Самая низкая стоимость сельхозземель наблюдается в Николаевской области - всего 34 562 грн за гектар. К регионам с низким ценам также относятся:

Запорожская область – 35 440 грн;

Одесская – 38 672 грн;

Херсонская – 39 040 грн.

Напомним, раньше мы рассказывали, куда выгоднее инвестировать – в землю или жилье.

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