Різке зростання вартості землі в Україні: скільки тепер коштує гектар

В Україні різко зросла вартість сільськогосподарських земель. У квітні 2025 року середня ціна за гектар досягла 86 655 грн – це на 32 023 грн більше, ніж у березні. Більше того, саме квітнева ціна стала найвищою з початку року, тоді як у березні земля коштувала найменше – в середньому 54 632 грн за гектар.

Такі дані наводить Опендатабот. За їх інформацією, обсяги продажу землі значно скоротились. У квітні 2025 року було реалізовано лише 12 978 гектарів, що на майже 12 000 гектарів менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Найменший обсяг продажів сільгоспземель у 2025 році в Україні зафіксували у січні – тоді продали 10 346 гектарів. А рекордні обсяги були в лютому, коли уклали угоди на 27 555 гектарів.

Де земля найдорожча в Україні

Вартість одного гектара сільськогосподарської землі суттєво відрізняється залежно від регіону – середні ціни варіюються від 34 562 до 358 305 гривень. Тобто один гектар у найдорожчій області коштує більше, ніж десять гектарів у найдешевшій.

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Найвищу ціну за гектар зафіксовано на Дніпропетровщині – у середньому 358 305 грн. Високі показники також мають:

Івано-Франківська область — 172 336 грн;

Тернопільська область — 162 417 грн.

Натомість, найнижча вартість сільгоспземель спостерігається в Миколаївській області – лише 34 562 грн за гектар. До регіонів з низькими цінами також належать:

Запорізька область – 35 440 грн;

Одеська – 38 672 грн;

Херсонська – 39 040 грн.

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