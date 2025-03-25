В Україні помітно знизилася вартість землі сільськогосподарського призначення. У березні 2025 року середня ціна за гектар становила 52 582 грн, що на понад 5 000 грн менше, ніж у лютому.

Як повідомляє Опендатабот, згідно з його даними, вартість землі за гектар у різних регіонах варіюється від 11 254 до 92 724 грн. Таким чином, ціна одного гектара в найдорожчій області еквівалентна вартості понад восьми гектарів у найдешевшій.

У яких регіонах земля найдорожча

Найдорожча земля розташована в Київській області, де середня вартість гектара становить 92 724 грн. Високі ціни також зафіксовані в:

Тернопільській області – 72 110 грн;

Львівській області – 69 844 грн;

Вінницькій області – 69 267 грн.

Найнижча середня ціна на землю спостерігається в Донецькій області – лише 11 254 грн за гектар.

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В Україні змінилась вартість землі: нові розцінки за гектар у регіонах. Джерело: Опендатабот

Обсяг купівлі земель значно впав

Разом з тим, площа проданих земель значно зменшилась. У березні 2025 року було продано 11 233 гектари, що на 16 014 гектарів більше порівняно з попереднім місяцем.

В Україні змінилась вартість землі: нові розцінки за гектар у регіонах. Джерело: Опендатабот

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у що не варто вкладати гроші українцям у 2025 році.

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