В Украине заметно снизилась стоимость земли сельскохозяйственного назначения. В марте 2025 года средняя цена за гектар составляла 52 582 грн, что более чем на 5 000 грн меньше, чем в феврале.

Как сообщает Опендатабот, согласно его данным, стоимость земли за гектар в разных регионах варьируется от 11 254 до 92 724 грн. Таким образом, цена одного гектара в самой дорогой области эквивалентна стоимости более восьми гектаров в самой дешевой.

В каких регионах земля самая дорогая

Самая дорогая земля расположена в Киевской области, где средняя стоимость гектара составляет 92 724 грн. Высокие цены также зафиксированы в:

Тернопольской области – 72110 грн;

Львовской области – 69844 грн;

Винницкой области – 69 267 грн.

Самая низкая средняя цена на землю наблюдается в Донецкой области – всего 11254 грн за гектар.

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В Украине изменилась стоимость земли: новые расценки за гектар в регионах. Источник: Опендатабот

Объем покупки земель значительно упал

Вместе с тем, площадь проданных земель значительно уменьшилась. В марте 2025 года было продано 11 233 гектара, что на 16 014 гектаров больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В Украине изменилась стоимость земли: новые расценки за гектар в регионах. Источник: Опендатабот

Напомним, ранее мы рассказывали, во что не стоит вкладывать деньги украинцам в 2025 году.

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