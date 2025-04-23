Кто из военных имеет право на доплату к зарплате в мае
В мае 2025 года украинские военные будут получать не менее 20 тысяч гривен денежного довольствия. Кроме базовой зарплаты предусмотрены дополнительные выплаты и единовременные вознаграждения для отдельных категорий защитников.
Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", на военных не распространяются нормы Кодекса законов о труде. Об этом пишет "Новости.live".
Уровень их денежного довольствия зависит от нескольких факторов:
- должности;
- воинского звания;
- квалификации;
- срока и условия службы.
В 2025 году минимальная гарантированная государством сумма составляет 20100 грн. Однако эта сумма может значительно возрасти благодаря надбавкам и премиям.
В зависимости от специфики службы, военным могут начисляться доплаты за:
- научные степени;
- почетные и спортивные звания;
- работу в условиях повышенной секретности;
- другие особые условия службы.
Доплаты за участие в боевых действиях
Военнослужащие, участвующие в боевых действиях, имеют право на ежемесячную надбавку в размере 100 000 гривен. В зависимости от зоны выполнения боевых задач сумма вознаграждения может составлять 30 000, 50 000 или 70 000 гривен.
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Одноразовые премии и помощь
Некоторые военные также могут рассчитывать на единовременные дополнительные выплаты:
- морская служба - до 2 окладов 13-го тарифного разряда в сутки (не более 20 суток);
- прыжки с парашютом - 3 оклада за каждый скачок + доплата за усложненные условия;
- работы по разминированию – до 20 окладов;
- водолазные работы – до 10 окладов;
- боевое дежурство – до 20 окладов 13-го разряда.
Денежная помощь при заключении первого контракта
При подписании первого контракта военнослужащие получают единовременную выплату:
- 24 224 грн - для рядового состава (8 прожиточных минимумов);
- 27 252 грн - для сержантов (9 прожиточных минимумов);
- 30 280 грн - для офицеров (10 прожиточных минимумов).
Также предусмотрена помощь на оздоровление – в размере одного месячного денежного довольствия.
Таким образом, денежное довольствие военных в мае 2025 года зависит не только от базовых окладов, но и от многочисленных доплат и вознаграждений за особые условия службы.
Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.
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