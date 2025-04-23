Хто з військових має право на доплату до зарплати у травні

У травні 2025 року українські військові отримуватимуть щонайменше 20 тисяч гривень грошового забезпечення. Крім базової зарплати, передбачені додаткові виплати та одноразові винагороди для окремих категорій захисників.

Згідно із законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", на військових не поширюються норми Кодексу законів про працю. Про це пише Новини.live.

Рівень їхнього грошового забезпечення залежить від кількох факторів:

посади;

військового звання;

кваліфікації;

строку та умов служби.

У 2025 році мінімальна гарантована державою сума становить 20 100 грн. Однак ця сума може значно зрости завдяки надбавкам і преміям.

Залежно від специфіки служби, військовим можуть нараховувати доплати за:

наукові ступені;

почесні та спортивні звання;

роботу в умовах підвищеної секретності;

інші особливі умови служби.

Доплати за участь у бойових діях

Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, мають право на щомісячну надбавку в розмірі 100 000 гривень. Залежно від зони виконання бойових завдань, сума винагороди може становити 30 000, 50 000 або 70 000 гривень.

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Одноразові премії та допомога

Деякі військові також можуть розраховувати на одноразові додаткові виплати:

морська служба — до 2 окладів 13-го тарифного розряду за добу (не більше 20 діб);

— до 2 окладів 13-го тарифного розряду за добу (не більше 20 діб); стрибки з парашутом — 3 оклади за кожен стрибок + доплата за ускладнені умови;

— 3 оклади за кожен стрибок + доплата за ускладнені умови; роботи з розмінування — до 20 окладів;

— до 20 окладів; водолазні роботи — до 10 окладів;

— до 10 окладів; бойове чергування — до 20 окладів 13-го розряду.

Грошова допомога при укладанні першого контракту

При підписанні першого контракту військовослужбовці отримують одноразову виплату:

24 224 грн — для рядового складу (8 прожиткових мінімумів);

— для рядового складу (8 прожиткових мінімумів); 27 252 грн — для сержантів (9 прожиткових мінімумів);

— для сержантів (9 прожиткових мінімумів); 30 280 грн — для офіцерів (10 прожиткових мінімумів).

Також передбачена допомога на оздоровлення — в розмірі одного місячного грошового забезпечення.

Таким чином, грошове забезпечення військових у травні 2025 року залежить не лише від базових окладів, а й від численних доплат та винагород за особливі умови служби.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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