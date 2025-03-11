Комунальні пільги для багатодітних родин у 2025 році: які знижки доступні

В Україні багатодітні родини можуть скористатися субсидіями та знижками на оплату житлово-комунальних послуг. Сім’ї, які виховують трьох і більше дітей, мають право на 50% знижки при оплаті комуналки.

Про це нагадали в Пенсійному фонді. Багатодітні родини отримують знижку на:

оплату житла в межах встановлених норм (21 кв. м загальної площі на кожного члена сім’ї та додаткові 10,5 кв. м на всю родину);

користування комунальними послугами (відповідно до соціальних нормативів, визначених Кабміном);

придбання твердого або рідкого пічного палива (за відсутності централізованого опалення, газу чи електроенергії для обігріву).

Умови отримання

Знижка надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців на одного члена не перевищує поріг, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2025 році – 4240 грн).

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Пільга діє протягом 12 місяців з моменту визначення права на неї, але не довше кінця календарного року. Надалі право на пільгу переглядається автоматично Пенсійним фондом на основі доходів родини.

Чи можна отримати субсидію?

Сім’ї, які мають право на пільгу, можуть також звернутися за житловою субсидією, якщо їхній дохід перевищує допустиму межу для пільговиків. Остаточний розмір допомоги визначається індивідуально для кожної родини.

Як подати заявку на пільгу або субсидію

Звернутися за оформленням пільги чи житлової субсидії до Пенсійного фонду України можна кількома способами:

Онлайн – через портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або платформу Дія.

Особисто – відвідавши будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або звернувшись до представників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад чи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

– відвідавши будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або звернувшись до представників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад чи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Поштовим відправленням – на адресу відповідного підрозділу Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій за опалювальний сезон.

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