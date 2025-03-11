Коммунальные льготы для многодетных семей в 2025 году: какие скидки доступны

В Украине многодетные семьи могут пользоваться субсидиями и скидками на оплату жилищно-коммунальных услуг. Семьи, воспитывающие трех и более детей, имеют право на 50% скидки при оплате коммуналки.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде. Многодетные семьи получают скидку на:

оплату жилья в пределах установленных норм (21 кв. м общей площади на каждого члена семьи и дополнительные 10,5 кв. м на всю семью);

пользование коммунальными услугами (согласно социальным нормативам, определенным Кабмином);

приобретение твердого или жидкого печного топлива (при отсутствии централизованного отопления, газа или электроэнергии для обогрева).

Условия получения

Скидка предоставляется, если среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного члена не превышает порог, дающий право на налоговую социальную льготу (в 2025 году – 4240 грн).

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Льгота действует в течение 12 месяцев с момента определения права на нее, но не дольше конца календарного года. В дальнейшем право на льготу автоматически пересматривается Пенсионным фондом на основе доходов семьи.

Можно ли получить субсидию?

Семьи, имеющие право на льготу, могут также обратиться за жилищной субсидией, если их доход превышает допустимый предел для льготников. Окончательный размер пособия определяется индивидуально для каждой семьи.

Как подать заявку на льготу или субсидию

Обратиться за оформлением льготы или жилищной субсидии в Пенсионный фонд Украины можно несколькими способами:

Онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или платформу Дія.

Лично – посетив любой сервисный центр Пенсионного фонда или обратившись к представителям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или Центров предоставления административных услуг (ЦНАП).

– посетив любой сервисный центр Пенсионного фонда или обратившись к представителям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или Центров предоставления административных услуг (ЦНАП). Почтовой отправкой – в адрес соответствующего подразделения Пенсионного фонда Украины.

Напомним, Пенсионный фонд проведет перерасчет субсидий за отопительный сезон.

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