Какую материальную помощь могут получить военные в марте 2025 года
Украинские военнослужащие имеют право на ежемесячное базовое денежное довольствие, а также на ряд единовременных выплат. Уже известно, какую финансовую поддержку могут рассчитывать бойцы в марте 2025 года.
Об этом идет речь на официальном портале Министерства обороны Украины. В Минобороны подчеркивают, что обеспечение достойного уровня материальной и социальной поддержки военнослужащих остается приоритетом. В 2025 году действует комплекс выплат, включающий помощь по улучшению материального положения, адаптации к службе, поддержанию здоровья, а также решению социально-бытовых вопросов.
Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты за выполнение особых задач во время службы.
Размер денежного довольствия одинаков как для мобилизованных военных, так и для контрактников. Те, кто впервые подписывает контракт, получают дополнительную единовременную помощь от государства.
Пособие на оздоровление
Каждый год военные получают выплату при выходе в отпуск на оздоровление. Сумма зависит от месячного денежного довольствия, без учета дополнительных вознаграждений, и составляет не менее 20 тысяч гривен.
Эту помощь также получают находящиеся в распоряжении военные, временно отстраненные от должностей или исполнения служебных обязанностей. Размер выплаты определяется по последней должности с учетом выслуги лет.
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Подъемная помощь
Выплачивается военным, которые были вынуждены переехать в связи с прохождением службы. Речь идет о контрактниках, кадровых военных и лицах офицерского состава ВСУ и Государственной специальной службе транспорта.
Размер подъемной помощи составляет сумму месячного денежного довольствия военнослужащего плюс 50% этой суммы на каждого члена семьи.
Пособие на решение социально-бытовых вопросов
Эта выплата предоставляется один раз в год и равна месячному денежному довольствию. Ее могут получить:
- Военные с инвалидностью, наступившей в результате ранения во время защиты Украины.
- Семьи военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен (кроме добровольно сдавшихся).
- Военные или их семьи в случаях смерти родных, ранений, рождения ребенка или существенного ухудшения состояния здоровья.
Выплаты за первый контракт
Гражданам, заключающим свой первый контракт на прохождение военной службы, государство выплачивает дополнительную помощь:
- 24 220 грн - для рядового состава (контракт на три года).
- 27 250 грн - для сержантского и старшинского состава (контракт на три года и более).
- 30 280 грн - для офицеров (контракт сроком на один год и более).
Помощь при увольнении со службы
Выплачивается военным-контрактникам в случае увольнения по истечении срока службы, по семейным обстоятельствам, сокращению должности или по состоянию здоровья.
Размер выплаты зависит от количества полных календарных лет службы, оснований для увольнения и размера месячного денежного довольствия на момент увольнения.
Напомним, ранее член Комитета по нацбезопасности рассказывал, что ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о броне.
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