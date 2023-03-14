Цільнозернова основа та правильна начинка: як зробити піцу більш корисною та менш калорійною

Популярність піци по всьому світу зростає. Згідно з опитуваннями, кожен восьмий британець віддає перевагу піці, коли замовляє їжу на виніс, тоді як молодь надає піці перевагу перед індійською або китайською кухнею. Проте дієтолог Гаррієт Лідгард переконує, що якщо ви любите піцу, не обов'язково з неї відмовлятися.

Однак піца має один недолік: вона містить багато калорій завдяки борошняній основі та сирному верху. Американська піца містить приблизно тисячу калорій, а гавайська зі скоринкою та начинкою – 1344 калорії. Таким чином, якщо ви пильнуєте свою фігуру, піца може не бути найкращим вибором.

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Основа

Якщо ви любите піцу, але хочете зберігати здоровий спосіб життя, то є кілька порад від дієтолога, які допоможуть вам насолоджуватися цією стравою, не підвищуючи калорійність їжі.

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Для початку, вибирайте цільнозернову основу, оскільки вона містить більше клітковини та поживних речовин, ніж основа з білого борошна. Вона також допоможе вам довше почуватися ситим і забезпечить енергією протягом дня. Піца на тонкому тісті містить значно менше калорій, ніж товстіша піца, тому це також може бути хорошим варіантом.

Якщо у вас непереносимість глютена або алергія, то виберіть безглютенову основу, що містить комбінацію безглютенового борошна (рисове, картопляний крохмаль) та борошна з тапіоки.

Не забувайте, що бордюр з начинкою містить багато сиру, тому краще його уникати, якщо ви хочете знизити калорійність своєї піци. Бортик, звісно, додає смаку, але важливо не перестаратися і не переступити межі здорового раціону.

Сир

Якщо ви хочете замовити піцу з менш жирним сиром, рекомендуємо обрати сир фета, козиний сир або легку моцарелу. Якщо білок є вашим пріоритетом, то краще звернути увагу на рікотту та пармезан.

Але не забувайте, що додавання занадто багато сиру до піци може збільшити її калорійність та вміст жирів. Тому, варто обирати сир з розумінням, щоб насолоджуватися своєю улюбленою їжею, не шкодуючи про здоров'я.

Використовуйте помірну кількість сиру. Пам’ятайте, що у 100 г моцарели міститься близько 300 калорій, а в чеддері такої ж ваги – близько 400 калорій.

Начинки

Краще вибирати нежирне м'ясо (курка, риба, креветки), ніж пепероні, ковбасу та бекон, оскільки останні містять велику кількість насичених жирів, які можуть призвести до серцевих захворювань та запалень. Насичені жири також можуть збільшити рівень холестерину та сприяти запаленню в організмі, за словами дієтологів.

Багато м'ясних продуктів, що були перероблені, також містять велику кількість натрію, що може сприяти запамороченням та здуттю живота.

В якості додаткової начинки можна використовувати грильовані овочі або смажені овочі замість смаженого курячого м'яса, цибулі або перцю. Грильовані овочі містять менше насичених жирів та містять клітковину, вітаміни та мінерали, що корисні для серця.

Замість того, щоб рахувати калорії, можна спробувати поділити піцу з другом та додати великий гарнір, щоб отримати додаткові поживні речовини.

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Готуйте піцу власноруч

Якщо ви плануєте готувати піцу вдома, є кілька порад від Гаррієт, які допоможуть зробити вашу піцу легшою для шлунка та не спричинять енергетичних збоїв.

Почніть з використання цільнозернового борошна, оскільки воно має низький глікемічний індекс, тобто не спричиняє різких скачків рівня цукру в крові, як біле борошно. Це може допомогти уникнути відчуття голоду через деякий час після їжі.

Також можна спробувати мигдальне борошно, яке є безглютеновим та містить корисні жири та білок. Воно має приємний горіховий смак та може надати вашій піці додаткового смаку.

Ще один варіант - нутове борошно, яке містить багато білка та клітковини і може бути корисним для тих, хто хоче збільшити споживання білка. Глікемічний індекс нутового борошна також низький.

Соуси

Рекомендується замінити вершковий або жирний соус на томатний соус. Такий варіант містить лікопін, який є потужним антиоксидантом та може допомогти знизити ризик розвитку раку та серцевих захворювань, пояснює дієтолог.

Створення власного рецепту соусу є чудовим варіантом. Його легко можна зробити, використовуючи такі інгредієнти, як цибуля, часник, трави та банка помідорів.

Начинка

Для покращення поживної цінності піци можна додати овочі, такі як перець, гриби, цибуля, шпинат та помідори, які забезпечать аромат, клітковину та важливі вітаміни та мінерали. Рекомендується використовувати різноманітні різнокольорові овочі, щоб отримати різноманітні поживні речовини.

Замість м’яса або ковбаси можна використовувати нежирні джерела білка, такі як курка-гриль, риба або тофу, та трави та спеції для аромату замість великої кількості соусів або заправок. Додавання базиліку, орегано, часнику та пластівці чилі також забезпечить аромат.

Для отримання додаткової поживної цінності можна додати корисні жири, такі як оливкова олія, авокадо або горіхи, проте важливо контролювати порції та використовувати їх ощадливо. Копчений лосось також може бути чудовим джерелом корисних жирних кислот омега-3.

Включення піци до раціону може бути корисним, проте важливо дотримуватися балансу та помірності. Таким чином можна насолоджуватися улюбленою їжею, зберігаючи здоров'я та добробут.

Раніше ми писали про те, як приготувати смачну піцу на сковороді за 10 хвилин.

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