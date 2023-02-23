Як приготувати смачну піцу на сковороді за 10 хвилин: простий рецепт

Піца – це одна з найсмачніших та найситніших страв, яку полюбляють майже всі, адже приготувати цю страву можна з різних інгредієнтів на ваш смак. Готують її на різних видах тіста, тому якщо ви хочете зробити ПП піцу на пательні витративши якомога менше часу, приготуйте її з вівсяних пластівців.

Для начинки можна використовувати будь-які продукти, які ви любите. Своїм рецептом швидкої піци на сковороді поділилась кулінарка Ірина Дімітрова у себе в Instagram.

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Інгредієнти:

яйце – 1 шт;

вівсяні пластівці – 40 г;

молоко – 60 мл;

сир – 30 г;

шинка – 50 г;

кетчуп – 20 г;

дрібка солі;

італійські трави;

Спершу перебийте пластівці в кавомолці або в блендері. Збийте яйця із сіллю, додайте молоко, італійські трави та вівсяні пластівці. Ретельно перемішайте тісто. Розігрійте сковорідку та додайте трохи олії. Вівсяну суміш вилийте на поверхню та обсмажте з двох боків під кришкою.

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Готову основу з тіста вийміть та змастіть кетчупом, а краще приготувати томатний соус самостійно. Зверху на тісто викладіть порізану шинку та присипте твердим тертим сиром. За бажання можна додати овочі або інші м'ясні продукти.

Поріжте готову піцу на порції та подавайте гарячою. Прикрасити її можна листям базиліку. Смачного!

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