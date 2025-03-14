Когда школьники уйдут на весенние каникулы: актуальные даты по областям

В 2025 году в большинстве украинских школ пройдут весенние каникулы. Их продолжительность преимущественно составит одну неделю.

Образовательные учреждения самостоятельно решают, когда и стоит ли объявлять ученикам перерыв в учебе. Конкретные даты весенних каникул в этом году в школах разных украинских городов сообщает UAportal, ссылаясь на УП.

В большинстве школ в этом году ученики не будут учиться в последнюю неделю марта.

Киев

В столичных школах весенние каникулы начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта включительно.

Тернополь

Школьники большинства тернопольских учебных заведений начнут весенние каникулы 22 марта, а в учебный процесс вернутся 30 марта.

Житомир

Весенние каникулы для школьников в Житомире запланированы на последние десять дней марта. Однако их даты могут изменяться в зависимости от эпидемиологической и ситуации безопасности в области.

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Кропивницкий

В большинстве крапивнических школ весенние каникулы продлятся с 24 по 30 марта. В то же время, в 13 учебных заведениях города ученики останутся на занятиях, поскольку зимой отдыхали дольше.

Сумы

В большинстве сумских школ весенние каникулы продлятся с 31 марта по 6 апреля.

Николаев

Школьники в Николаеве будут отдыхать с 24 по 30 марта 2025 года. Однако продолжительность каникул может корректироваться в зависимости от ситуации в городе.

Хмельницкий

В хмельницких школах прошли внеплановые каникулы, которые стартовали 3 марта и длились неделю. Их перенесли на три недели раньше из-за значительного роста заболеваемости гриппом.

Ивано-Франковск

Департамент образования и науки Ивано-Франковского горсовета рекомендовал учебным заведениям провести весенние каникулы в период с 24 по 30 марта.

Одесса

Ученики одесских школ будут отдыхать в течение недели – с 24 по 30 марта.

Луцк

В коммунальных заведениях Луцка среднего образования весенние каникулы запланированы с 23 по 30 марта.

Львов

В большинстве львовских школ весенние каникулы продлятся пять рабочих дней – с 24 по 28 марта.

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Днепр

Школьники в Днепре будут отдыхать с 31 марта по 6 апреля 2025 года.

Харьков

В харьковских школах рекомендовали провести весенние каникулы в период с 24 по 30 марта.

Ровно

Ученики ровенских школ приступят к весеннему отдыху 22 марта, а к учебе вернутся 30 марта.

Черновцы

В заведениях общего среднего образования Черновцов запланировали весенние каникулы на период с 24 по 30 марта.

Черкассы

В 2025 году школьники Черкасс без весенних каникул, поскольку зимой их отдых длился 30 дней.

Полтава

В полтавских школах весенние каникулы запланированы на период с 22 по 30 марта.

Ужгород

Учащиеся в Ужгороде будут отдыхать с 24 по 30 марта, однако отдельные школы могут корректировать даты в зависимости от учебной нагрузки и продолжительности образовательных программ.

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