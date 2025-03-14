Коли школярі підуть на весняні канікули: актуальні дати по областях

У 2025 році в більшості українських шкіл пройдуть весняні канікули. Їхня тривалість переважно складе один тиждень.

Освітні заклади самостійно вирішують, коли та чи варто оголошувати учням перерву в навчанні. Конкретні дати весняних канікул цього року в школах різних українських міст повідомляє UAportal, посилаючись на УП.

У більшості шкіл цього року учні не вчитимуться в останній тиждень березня.

Київ

У столичних школах весняні канікули розпочнуться 25 березня та триватимуть до 31 березня включно.

Тернопіль

Школярі більшості тернопільських закладів освіти розпочнуть весняні канікули 22 березня, а до навчального процесу повернуться 30 березня.

Житомир

Весняні канікули для школярів у Житомирі попередньо заплановані на останні десять днів березня. Однак їхні дати можуть змінюватися залежно від епідеміологічної та безпекової ситуації в області.

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Кропивницький

У більшості кропивницьких шкіл весняні канікули триватимуть з 24 до 30 березня. Водночас у 13 навчальних закладах міста учні залишаться на заняттях, оскільки взимку відпочивали довше.

Суми

У більшості сумських шкіл весняні канікули триватимуть з 31 березня до 6 квітня.

Миколаїв

Школярі в Миколаєві відпочиватимуть з 24 по 30 березня 2025 року. Проте тривалість канікул може коригуватися залежно від безпекової ситуації в місті.

Хмельницький

У хмельницьких школах відбулися позапланові канікули, які стартували 3 березня та тривали тиждень. Їх перенесли на три тижні раніше через значне зростання захворюваності на грип.

Івано-Франківськ

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міськради рекомендував навчальним закладам провести весняні канікули в період з 24 по 30 березня.

Одеса

Учні одеських шкіл відпочиватимуть протягом тижня – з 24 до 30 березня.

Луцьк

У комунальних закладах середньої освіти Луцька весняні канікули заплановані з 23 по 30 березня.

Львів

У більшості львівських шкіл весняні канікули триватимуть п’ять робочих днів – з 24 до 28 березня.

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Дніпро

Школярі в Дніпрі відпочиватимуть з 31 березня до 6 квітня 2025 року.

Харків

У харківських школах рекомендували провести весняні канікули в період з 24 до 30 березня.

Рівне

Учні рівненських шкіл розпочнуть весняний відпочинок 22 березня, а до навчання повернуться 30 березня.

Чернівці

У закладах загальної середньої освіти Чернівців попередньо запланували весняні канікули на період з 24 по 30 березня.

Черкаси

У 2025 році школярі Черкас не матимуть весняних канікул, оскільки взимку їхній відпочинок тривав 30 днів.

Полтава

У полтавських школах весняні канікули заплановані на період з 22 по 30 березня.

Ужгород

Учні в Ужгороді відпочиватимуть з 24 до 30 березня, проте окремі школи можуть коригувати дати залежно від навчального навантаження та тривалості освітніх програм.

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