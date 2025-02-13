Без золотих і срібних медалей у школах: як тепер нагороджуватимуть випускників в Україні

В Україні офіційно скасували вручення золотих та срібних медалей випускникам 11-х класів. Замість цих нагород у документах про освіту використовуватиметься формулювання "з відзнакою".

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України (№ 1771), він набрав чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції. Згідно з новими правилами, старі положення про золоті та срібні медалі більше не діють, і замість них у документах буде зазначено "з відзнакою".

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До офіційних записів також внесено зміни:

Формулювання "свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю 'За високі досягнення у навчанні')" було змінено на "свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою".

У порядку нагородження позначення "ЗМ" (золота медаль) і "СМ" (срібна медаль) замінено на "ЗВ" (свідоцтво з відзнакою).

Незважаючи на ці зміни, запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" залишиться чинним, як і в попередніх документах про освіту.

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