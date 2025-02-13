Без золотых и серебряных медалей в школах: как теперь будут награждать выпускников в Украине

В Украине официально отменили вручение золотых и серебряных медалей выпускникам 11 классов. Вместо этих наград в документах об образовании будет использоваться формулировка "с отличием".

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины (№1771), он вступил в силу после его регистрации в Министерстве юстиции. Согласно новым правилам, старые положения о золотых и серебряных медалях больше не действуют, и вместо них в документах будет указано "с отличием".

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В официальные записи также внесены изменения:

Формулировка "свидетельство о получении полного общего среднего образования (для лиц, награжденных золотой медалью 'За высокие достижения в обучении')" была изменена на "свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием".

В порядке награждения обозначения "ЗМ" (золотая медаль) и "СМ" (серебряная медаль) заменены на "ЗВ" (свидетельство с отличием).

Несмотря на эти изменения, запись "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" останется в силе, как и в предыдущих документах об образовании.

Раньше мы рассказывали о правилах безопасности для детей, в том числе на улице, дома, в школе.

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