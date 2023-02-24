Готовимся к весне: рецепт витаминного салата с черемшей
Черемша, которую в Украине еще называют медвежий лук, дикий чеснок, чензели, левурда или леверда – обычно дикорастущее растение, внесенное в Красную книгу. Однако она очень популярна среди украинцев, особенно весной.
Ее часто продают на стихийных рынках срывающие ее в лесу. Итак, если вы захотите приготовить салат с добавлением медвежьего лука, то лучше покупайте его либо у тех, кто занимается выращиванием черемши в теплицах, либо в крупных торговых точках. Тогда вы точно будете знать, что не нанесли вреда естественному распространению этого полезного растения.
Как приготовить свеклу всего за 15 минут: простой лайфхак
Черемша имеет чесночный вкус, ее полезные свойства достаточно высоки – она обладает высоким составом витаминов, оказывает антисептическое, бактерицидное и антибактериальное действие.
Предлагаем вам следующий рецепт салата из черемши:
- Возьмите 100 граммов листочков медвежьего лука, 3 яйца, несколько веточек укропа, два свежих огурца и, если уже найдете в продаже, 5-6 штучек редиса. Также возьмите один плавленый творожок.
- Заправить салат можно майонезом, или маслом.
Как приготовить:
- Листья черемши нужно помыть, просушить и нарезать крупными кусочками.
- Помойте огурцы и редис, просушите их и нарежьте кружками.
- Яйца отварите вкрутую, охладите и либо натрите на крупной терке, либо порежьте квадратиками.
- Смешайте все ингредиенты, по желанию посолите и поперчите и смажьте маслом или майонезом.
- Сверху потрите плавленый творожок.
Приятного аппетита!
Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!