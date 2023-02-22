Как приготовить свеклу всего за 15 минут: простой лайфхак
Свекла обычно требует много времени на приготовление. Однако есть способ отварить овощ гораздо быстрее. В этом поможет микроволновка, благодаря которой можно готовить некоторые корнеплоды за считанные минуты.
Как быстро приготовить свеклу рассказала блогерша с ником iren.lazun у себя в Instagram. По ее словам, только через 15 минут овощ станет мягким и вкусным.
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Вам понадобится:
- Свекла;
- Рукав для запекания;
- Глубокая тарелка;
- Вода.
Возьмите рукав для запекания и положите в него свеклу среднего размера. Залейте его водой так, чтоб вода полностью покрыла овощ. Крепко завяжите рукав и сделайте ножом несколько проколов, чтобы выходил пар. Поставьте тарелку в микроволновку и включите на 15 минут.
Затем достаньте свеклу и проверьте ножом на готовность. Если вы взяли овощ большого размера, можно отправить его готовиться еще на несколько минут.
Приятного аппетита!
Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.
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