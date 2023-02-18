Как приготовить запеченный картофель за 10 минут: лайфхак

Вкусно запечь картошку можно не только в духовке, но и в микроволновке. Приготовление занимает всего 10 минут. Запекать овощи можно со специями, тогда вы получите вкусное и сытное блюдо. Рецептом запеченного картофеля в микроволновке поделилась тренер Виктория @ vikylya.ya на своей странице в TikTok.

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Ингредиенты:

картофель;

паприка, сушеный чеснок, соль, перец;

оливковое масло;

Как запекать картофель в микроволновке:

Хорошо промойте и просушите картофель. Чистить ее от кожуры и не нужно резать. Положите овощи в полиэтиленовый пакет, добавьте туда специи и масло и перемешайте. Пакет завяжите сверху и сделайте в нем один надрез, чтобы давление не порвало его. Отправьте картофель в микроволновку и запекайте 10 минут на максимальной мощности.

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