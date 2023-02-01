Что добавить к картофелю во время жарки, чтобы получить хрустящую корочку: секрет шеф-поваров

Для того чтобы приготовить идеальный жареный картофель, который будет красивый золотистый цвет, будет аппетитным на вид и будет хрустящую корочку, воспользуйтесь этими советами от опытных поваров.

Прежде всего стоит отметить, что для того, чтобы жареный картофель всегда получался красивым и вкусным, нужно жарить его на правильной посуде. Однако наличие качественной сковороды с толстым дном не гарантирует того, что блюдо получится золотистым, с поджаренной корочкой.

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Для того чтобы придать картофелю желаемый оттенок цвета – нужно добавить куркуму или карри. Пряности помогут не только подчеркнуть вкус картофеля, но еще и покрасят его в нужный золотистый оттенок. Однако готовое блюдо получится немного пикантным и ароматным, поэтому не добавляйте слишком много специй.

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Для того чтобы обеспечить наличие хрустящей корочки, картофель нужно жарить на масле, из-за того, что у него высокая точка дымления. В результате можно добиться нужной степени обжаривания. При этом картофель перемешивать следует нечасто.

Опытные кулинары в процессе жарки добавляют в сковороду еще немного сливочного масла. Оно идеально обогащает вкус картофеля, а также у корнеплода появится прекрасная загорелая корочка.

Раньше мы писали о том, как сделать идеальный жареный или запеченный картофель с хрустящей корочкой.

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