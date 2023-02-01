Що додати до картоплі під час смаження, щоб отримати хрумку скоринку: секрет шеф-кухарів

Для того, щоб приготувати ідеальну смажену картоплю, яка матиме гарний золотистий колір, буде апетитною на вигляд і матиме хрумку скоринку, скористуйтесь цими порадами від досвідчених кухарів.

Перш за все варто відзначити, що для того, щоб смажена картопля завжди виходила гарною та смачною, потрібно смажити її на правильному посуді. Проте наявність якісна пательня з товстим дном не гарантує того, що страва вийде золотистою, з підсмаженою скоринкою.

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Для того, щоб надати картоплі бажаного відтінку кольору – потрібно додати куркуму або карі. Прянощі допоможуть не тільки підкреслити смак картоплі, а ще й пофарбують її в потрібний золотистий відтінок. Однак готова страва вийде трохи пікантною та ароматною, тому не додавайте забагато спецій.

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Для того, щоб забезпечити наявність хрумкої скоринки, картоплю треба смажити на олії, через те, що у неї висока точка димлення. В результаті можна досягти потрібного ступеня обсмажування. При цьому картоплю перемішувати слід не часто.

Досвідчені кулінари у процесі смаження додають до сковороди ще трохи вершкового масла. Воно ідеально збагачує смак картоплі, а також у коренеплоду з’явиться прекрасна засмагла скоринка.

Раніше ми писали про те, як зробити ідеальну смажену чи запечену картоплю з хрумкою скоринкою.

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