Як приготувати запечену картоплю за 10 хвилин: лайфхак

Смачно запекти картоплю можна не лише в духовці, але й в мікрохвильовій печі. Приготування займає всього 10 хвилин часу. Запікати овоч можна зі спеціями, тоді ви отримаєте смачну та ситну страву. Рецептом запеченої картоплі в мікрохвильовці поділилась тренер Вікторія @vikylya.ya на своїй сторінці в TikTok.

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Інгредієнти:

картопля;

паприка, сушений часник, сіль, перець;

оливкова олія;

Як запікати картоплю в мікрохвильовій печі:

Добре помийте та просушіть картоплю. Чистити її від шкірки та різати не потрібно. Покладіть овоч в поліетиленовий пакет, додайте туди спеції та олію та перемішайте. Пакет зав'яжіть зверху та зробіть у ньому один надріз, щоб тиск не порвав його. Відправте картоплю у мікрохвильовку та запікайте 10 хвилин на максимальній потужності.

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