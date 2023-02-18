Як приготувати запечену картоплю за 10 хвилин: лайфхак
Смачно запекти картоплю можна не лише в духовці, але й в мікрохвильовій печі. Приготування займає всього 10 хвилин часу. Запікати овоч можна зі спеціями, тоді ви отримаєте смачну та ситну страву. Рецептом запеченої картоплі в мікрохвильовці поділилась тренер Вікторія @vikylya.ya на своїй сторінці в TikTok.
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Інгредієнти:
- картопля;
- паприка, сушений часник, сіль, перець;
- оливкова олія;
Як запікати картоплю в мікрохвильовій печі:
Добре помийте та просушіть картоплю. Чистити її від шкірки та різати не потрібно. Покладіть овоч в поліетиленовий пакет, додайте туди спеції та олію та перемішайте. Пакет зав'яжіть зверху та зробіть у ньому один надріз, щоб тиск не порвав його. Відправте картоплю у мікрохвильовку та запікайте 10 хвилин на максимальній потужності.
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