Як приготувати буряк всього за 15 хвилин: простий лайфхак

Буряк зазвичай потребує доволі багато часу на приготування. Проте є спосіб відварити овоч набагато швидше. В цьому допоможе мікрохвильова піч, завдяки якій можна готувати деякі коренеплоди за лічені хвилини.

Як швидко приготувати буряки розповіла блогерка з ніком iren.lazun у себе в Instagram. За її словами, лише за 15 хвилин овоч стане м’яким і смачним.

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Вам знадобиться:

Буряк;

Рукав для запікання;

Глибока тарілка;

Вода.

Візьміть рукав для запікання та покладіть у нього буряк середнього розміру. Залийте його водою так, щоб вода повністю покрила овоч. Міцно зав'яжіть рукав та зробіть ножем декілька проколів, щоб виходила пара. Тарілку поставте в мікрохвильовку та увімкніть на 15 хвилин.

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Після цього дістаньте буряк та перевірте ножем на готовність. Якщо ви взяли овоч великого розміру, то можна відправити його готуватись ще на декілька хвилин.

Смачного!

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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