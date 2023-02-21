Як зварити моркву для салату за 5 хвилин: простий лайфхак

Морква – дуже корисний коренеплід. У ній міститься багато бета-каротину, який перетворюється на вітамін А в організмі людини. Також в цьому овочі є вітаміни С, Е, В1, В2 та В3. Тому багато хто полюбляє додавати моркву в різні страви та готувати з нею салати. Зазвичай морква вариться доволі довго, але є спосіб, який дозволить приготувати її за лічені хвилини. Цей хитрий трюк стане в нагоді, коли не вистачає часу на варіння в каструлі.

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Візьміть моркву середнього розміру та очистіть її. Велику моркву краще розрізати на кілька частин. Візьміть щільний поліетиленовий пакет та покладіть в нього моркву в один шар, щоб вона швидше приготувалась.

Налийте в пакет 100 мл холодної води на 2-4 морквини. Зав'яжіть пакет та зробіть кілька невеликих проколів зверху, щоб виходила пара. Пакет з морквою відправляємо у мікрохвильову піч на 5 хвилин.

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Потім дістаємо моркву та перевіряємо її на готовність. Морква виходить дуже м'якою та смачною. Якщо вона не готова не до кінця, пакет можна відправити у мікрохвильовку ще на кілька хвилин.

Смачного!

Раніше ми писали про ще один спосіб приготування в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та швидко зробити смачну страву, коли не вистачає часу.

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