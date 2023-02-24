Готуємося до весни: рецепт вітамінного салату з черемшею

Черемша, яку в Україні ще називають ведмежа цибуля, дикий часник, чензелі, левурда або леверда, – зазвичай дикоросла рослина, яка внесена до Червоної книги. Однак вона дуже популярна серед українців особливо навесні.

Її часто продають на стихійних ринках ті, хто зриває її у лісі. Тож, якщо ви захочете приготувати салат з додаванням ведмежої цибулі, то краще купуйте її або у тих, хто займається вирощуванням черемші у теплицях, або у крупних торгівельних точках. Тоді ви точно знатимете, що не завдали шкоди природному розповсюдженню цієї корисної рослини.

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Черемша має часниковий смак, її корисні властивості доволі високі – вона має високий склад вітамінів, чинить антисептичну, бактерицидну та антибактеріальну дію.

Пропонуємо вам наступний рецепт салату з черемші:

Візьміть 100 грамів листочків ведмежої цибулі, 3 яйця, кілька гілочок кропу, два свіжих огірки та, якщо вже знайдете у продажу, 5-6 штучок редиски. Також візьміть один плавлений сирок. Заправити салат можна майонезом, або ж олією.

Як приготувати:

Листя черемші треба помити, просушити та нарізати крупними шматочками.

Помийте огірки та редиску, просушіть їх та наріжте їх кружальцями.

Яйця відваріть круто, охолодіть та або натріть на крупній терці, або поріжте квадратиками.

Змішайте всі інгредієнти, за бажанням посоліть та поперчіть та змаже олією, або майонезом.

Зверху потріть плавлений сирок.

Смачного!

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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