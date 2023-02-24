Готуємося до весни: рецепт вітамінного салату з черемшею
Черемша, яку в Україні ще називають ведмежа цибуля, дикий часник, чензелі, левурда або леверда, – зазвичай дикоросла рослина, яка внесена до Червоної книги. Однак вона дуже популярна серед українців особливо навесні.
Її часто продають на стихійних ринках ті, хто зриває її у лісі. Тож, якщо ви захочете приготувати салат з додаванням ведмежої цибулі, то краще купуйте її або у тих, хто займається вирощуванням черемші у теплицях, або у крупних торгівельних точках. Тоді ви точно знатимете, що не завдали шкоди природному розповсюдженню цієї корисної рослини.
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Черемша має часниковий смак, її корисні властивості доволі високі – вона має високий склад вітамінів, чинить антисептичну, бактерицидну та антибактеріальну дію.
Пропонуємо вам наступний рецепт салату з черемші:
- Візьміть 100 грамів листочків ведмежої цибулі, 3 яйця, кілька гілочок кропу, два свіжих огірки та, якщо вже знайдете у продажу, 5-6 штучок редиски. Також візьміть один плавлений сирок.
- Заправити салат можна майонезом, або ж олією.
Як приготувати:
- Листя черемші треба помити, просушити та нарізати крупними шматочками.
- Помийте огірки та редиску, просушіть їх та наріжте їх кружальцями.
- Яйця відваріть круто, охолодіть та або натріть на крупній терці, або поріжте квадратиками.
- Змішайте всі інгредієнти, за бажанням посоліть та поперчіть та змаже олією, або майонезом.
- Зверху потріть плавлений сирок.
Смачного!
Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.
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