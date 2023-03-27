Весняні салати з редискою: кращі рецепти вітамінних страв

Весна – час свіжих овочів, які варто включати у свій раціон щодня, аби наситити організм вітамінами та клітковиною Особливо популярним овочем є редиска, яка чи не першою з'являється на ринках та у магазинах.

Існує безліч рецептів салатів з цим корисним овочем. Ми ж пропонуємо вам приготувати ті, які будуть найбільш корисними.

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Найпростіший рецепт вітамінного салату – це страва з редискою та зеленою цибулею. Видання SHUBA радить використовувати для цього рецепту бебі-шпинат та молоду руколу, а ще можна для більшої користі та насиченості смаку додати червону квасолю, або нут.

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Продуктів для цього рецепта використовуйте на власний розсуд. Вам потрібні: рукола, шпинат, редиска, зелена цибуля, огірки, насіння льону, або чіа чи гарбузове насіння. Цей салат можна заправити або олією, або сметаною – на ваш смак.

Як готувати:

Промийте та обсушіть зелень, поріжте чи нарвіть її у глибоченьку миску. Зелену цибулю краще нарізати дрібно. Також помийте овочі, обсушіть їх та видаліть хвостики. Наріжте їх й додайте до зелені. Заправте салат, чим побажаєте та зверху насипте насіння.

Салат з редиски, огірків та фети

Продукти:

Свіжі огірки – 2 штуки.

Редиска – 7 штук.

Фета – 100 грамів.

Кунжут – 2 ч.л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Приготування:

Сир наріжте та додайте до нього помиті й просушені овочі, які наріжте кружальцями. Заправте олією та присипте кунжутом.

Салат з редискою, броколі та кіноа

Візьміть 80 грамів кіноа, 200 грамів броколі, 6 штук редиски та 100 грамів консервованої кукурудзи. Для заправки можна використати сік лимону, мед, або діжонську гірчицю. А ще – соєвий соус.

Промийте кіноа та відваріть зернята у 100 мл води протягом 15 хвилин. Накрийте кришкою, аби вони настоялися.

Броколі розберіть на суцвіття та покришіть. До капусти додайте помиту й порізану редиску. А зверху висипте захололе відварене кіноа. Відкрийте кукурудзу, зцідіть рідину й висипте до салату. Заправте будь-чим, що вам подобається та смакуйте.

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