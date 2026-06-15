Российская армия атаковала Киев, Харьков, Днепр дронами и ракетами: горел собор Печерской Лавры, попадание в жилые дома (фото, видео)

В ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку по территории Украины. В Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, в Харькове во время повторного удара при ликвидации последствий обстрела погибли пятеро спасателей ГСЧС.

Также пострадали в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

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Киев и область

По состоянию на утро в столице подтверждены 4 погибших, количество пострадавших выросло по меньшей мере до 30, среди них двое детей.

В разных районах Киева зафиксированы многочисленные попадания и разрушения жилищной инфраструктуры:

в Оболонском районе поврежден 9-этажный жилой дом, возникло задымление подъездов;

в Соломенском и Деснянском районах также зафиксировано попадание в многоэтажки, из которых эвакуированы жители;

в Дарницком районе в результате падения обломков загорелись частные дома;

в Печерском районе повреждена 17-этажка, а также возникли пожары на территории Киево-Печерской лавры;

Последствия атак также зафиксированы в Шевченковском, Голосеевском, Святошинском и Днепровском районах.

Отдельно сообщается о повреждениях культурной инфраструктуры столицы. Под удар попала Национальная киностудия имени Александра Довженко — поврежден костюмный цех. Также разрушился Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал".

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары и повреждения в Броварском, Вышгородском, Бучанском, Фастовском и Бориспольском районах.

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Харьков

Во время повторного удара, когда спасатели ГСЧС ликвидировали последствия предварительных обстрелов, погибли пятеро пожарных. Еще по меньшей мере пятеро получили ранения.

Ранее сообщалось об ударах по Холодногорскому и Шевченковскому районам города, где пострадали среди гражданских.

По данным местных властей и очевидцев, в результате атаки поврежден Харьковский художественный музей — один из культурных объектов, который уже неоднократно терпел разрушения во время войны.

Днепропетровщина

Глава ОВА сообщил о ночной атаке на Днепр. В результате ударов разрушено помещение одного из колледжей, взрывной волной выбиты окна в школе и заведении культуры. Также поврежден Дом органной и камерной музыки.

По предварительным данным, один человек получил ранения.

Напомним, российские дроны атаковали многоэтажку в Харькове.

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