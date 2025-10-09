Армія рф атакувала Одесу та область: спалахнули пожежі, є поранені

У ніч на 9 жовтня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одеській області. Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено цивільну, портову та енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили голова ОВА Олег Кіпер та ДСНС в Telegram.

За словами Кіпера, сили ППО збили більшість ворожих дронів, однак частина все ж досягла цілей. "Є руйнування цивільних, портових і енергетичних об’єктів. За попередніми даними, п’ятеро людей отримали поранення — їм надають медичну допомогу", — зазначив очільник області.

Унаслідок удару зайнялися два приватні будинки та адміністративна будівля автозаправної станції, ще чотири оселі пошкоджено. У порту виникла масштабна пожежа — горіли контейнери з рослинною олією та дерев’яними пелетами.

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Через пошкодження енергетичних об’єктів без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів.

