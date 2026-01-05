Дрони атакували російську Липецьку область: спалахнула пожежа на оборонному заводі (фото)

Увечері в неділю російські Telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на оборонне підприємство "Енергія" в місті Єлець Липецької області рф. В результаті атаки на території заводу спалахнула пожежа.

Про інцидент написав зокрема Telegram-канал Astra, а також підтвердив губернатор регіону Ігор Артамонов. Підприємство "Енергія" спеціалізується на виробництві акумуляторів для безпілотних літальних апаратів, а також батарей для авіації та військово-морського флоту.

Після опівночі губернатор Липецької області заявив, що пожежу в промисловій зоні Єльця вдалося локалізувати. За його словами, загоряння сталося після падіння безпілотника. Посадовець також зазначив, що, за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

