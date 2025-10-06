Краще обходити їх стороною: названо найбільш ненадійні автомобілі 2025 року

Для більшості автолюбителів надійність – це ключовий фактор при купівлі машини. Однак не кожна нова модель може похизуватися здатністю долати сотні тисяч кілометрів без суттєвих технічних проблем.

Британське видання What Car? склало список найбільш ненадійних автомобілів 2025 року в популярних сегментах. Для створення цього списку фахівці опитали понад 32 тисячі автовласників, які поділилися досвідом експлуатації своїх машин та розповіли про несправності, що траплялися протягом останніх двох років.

Найненадійніші автомобілі 2025 року:

компактний автомобіль – Renault Zoe

сімейний автомобіль – Hyundai Ioniq Electric

автомобіль бізнес-класу – Mercedes-Benz C-Class

компактний кросовер – Nissan Juke (з бензиновим двигуном)

сімейний кросовер – Volkswagen Tiguan

преміальний автомобіль – Audi Q7

семимісний автомобіль – Audi Q7

електромобіль – Hyundai Ioniq Electric

електрокросовер – Volkswagen ID.4

спортивний автомобіль – Porsche Taycan

