Лучше обходить их стороной: названы самые ненадежные автомобили 2025 года

Для большинства автолюбителей надежность – это ключевой фактор при покупке машины. Однако не каждая новая модель может похвастаться способностью преодолевать сотни тысяч километров без существенных технических проблем.

Британское издание What Car? составило список самых ненадежных автомобилей 2025 года в популярных сегментах. Для создания этого списка специалисты опросили более 32 тысяч автовладельцев, которые поделились опытом эксплуатации своих машин и рассказали о неисправностях, которые случались в течение последних двух лет.

Самые ненадежные автомобили 2025 года:

компактный автомобиль – Renault Zoe

семейный автомобиль – Hyundai Ioniq Electric

автомобиль бизнес-класса – Mercedes-Benz C-Class

компактный кроссовер – Nissan Juke (с бензиновым двигателем)

семейный кроссовер – Volkswagen Tiguan

премиальный автомобиль – Audi Q7

семиместный автомобиль – Audi Q7

электромобиль – Hyundai Ioniq Electric

электрокроссовер – Volkswagen ID.4

спортивный автомобиль – Porsche Taycan

